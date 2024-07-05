本週漲逾兩成！特斯拉連日走漲 最黑暗時刻已過？

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 08:53

美股週四 (4 日) 因獨立紀念日休市一天，電動車大廠特斯拉(TSLA-US) 本週迄今累計上漲逾 20%，重回年初高點並朝週線連二紅邁進，執行長馬斯克更重登全球首富寶座，主要因為今年第二季交車量優於市場預期。

《巴隆周刊》報導，自週二 (2 日) 公佈交車量後，特斯拉股價飆漲 10%，隔日更一度漲高至每股 248.35 美元，比去年收盤價低約 0.13 美元。該公司自 6 月 25 日起連 7 個交易日走漲，期間馬斯克財富增加近 300 億美元，成為全球富豪榜的領跑者，亞馬遜創辦人貝佐斯則退居第二。今年特斯拉股價低點為 4 月 22 日的 142 美元。

特斯拉今年第二季交車量年減約 5% 至 44.4 萬輛左右，但高於此前預測的 43.8 萬輛，以及華爾街較低預期的 41.5 萬輛區間，這一結果令市場感到欣慰。

券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，隨著車型降價措施收尾，以及全球電動車需求，尤其是中國市場需求趨於穩定，特斯拉未來幾季將實現年銷量 200 萬輛的目標。Ives 對特斯拉的股票評等為「買入」 ，並將目標價從 275 美元上調至 300 美元。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 也將特斯拉股價評等列為「買進」，目標價從 230 美元上調至 250 美元。Nelson 認為特斯拉第二季交車數據大大緩解人們對電動車需求疲軟的擔憂。

另有觀點認為，特斯拉連續上漲歸功於儲能業務。Guggenheim 分析師 Ronald Jewsikow 指出，交車量下降 5% 無法讓人感到樂觀。特斯拉股價上漲 10% 的動力主要來自創紀錄的儲能部署，而非汽車銷售數據。Jewsikow 將特斯拉股票評等列為「賣出」，目標價為 134 美元。

特斯拉今年第二季電池儲能部署量比首季 4.1GWh 增長 132%，且比去年同期增長 157% 至歷史新高。Jewsikow 表示，儲能產品大幅成長有望提高特斯拉銷售額和獲利預期，華爾街目前預估第二季銷售額為 240 億美元，毛利潤為 42 億美元。

富國銀行分析師 Colin Langan 也將該股評為「賣出」，目標價 120 美元。Langan 不認為特斯拉今年銷量會達到市場普遍預期的 180 萬輛。

不過，Fairlead Strategies 創辦人兼技術分析師 Katie Stockton 表示，特斯拉正測試長期下行趨勢線，未來幾周收盤價高於 226 美元代表「牛市反轉」。CappThesis 創辦人 Frank Cappelleri 也認為，特斯拉股價若維持在 226 美元以上將是積極信號。