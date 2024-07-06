特斯拉連8漲 今年股價轉正 兩大動能守護漲勢

鉅亨網編譯許家華 2024-07-06 12:02

特斯拉處於驚人漲勢中，且看來還會持續走高，截至周五該股已連續 7 日上漲，漲幅達 35%。

第二季電動車交付高於預期，且電池儲存業務加速成長，以及市場對特斯拉人工智慧 (AI) 業務越來越樂觀，這些均助長其漲勢。

特斯拉 (TSLA-US) 周五 (5 日) 收高 2.08%，每股來到 251.52 美元，為連續第 8 日上漲，且大於同日大盤表現。標普 500 指數和道指周五僅分別上漲 0.54% 和 0.17%。

今年迄今特斯拉股價上漲約 3 美元，即 1%，以其 4 月中旬股價跌破 140 美元來看，這波扭轉盈虧的漲勢可謂壯舉。

周五上漲動能可能來自中國。近日，特斯拉首次入選中國江蘇省政府採購清單，意味著中國公共機構可使用特斯拉電動車。由於特斯拉車輛可以記錄和回報大量的車輛數據，中國當局一直因數據隱私擔憂而拒絕使用特斯拉車。因此，此點可能是一小股正面動能，但特斯拉沒有就此點回應置評請求。

近幾個月來，特斯拉在中國純電動車的市佔率一直維持在 10% 左右。

華爾街也在幫助特斯拉股價。 Wedbush 分析師 Dan Ives 近日將特斯拉目標價自每股 275 美元上調至 300 美元，並給予「買進」評級，並看好特斯拉的 AI 商機。

Ives 周五報告指出：「特斯拉股票前景關鍵是，華爾街意識到『特斯拉是最被低估的 AI 公司』這一點。馬斯克和特斯拉公司 8 月 8 日將迎來歷史性的機器人計程車日 (Robotaxi Day)，這將為 FSD 和自動駕駛的未來鋪路。」

FSD 是全自動駕駛的縮寫，是特斯拉最高級別的駕駛輔助產品。特斯拉相信，終有一天可實現完全無需人工監督或干預的自動駕駛。在機器人計程車日到來時，投資人將一窺堂奧，了解特斯拉收費方式，以及特斯拉距離「真正自動駕駛」還有多遠。