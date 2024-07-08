比亞迪擬斥資約10億美元在土耳其建廠 瞄準歐洲市場

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-08 23:40

根據協議，比亞迪將向該廠投資約 10 億美元，該廠每年將生產 15 萬輛電動和混合動力汽車並設有一個研發中心。土耳其工廠預估在 2026 年底投產，並將創造多達 5,000 個就業機會。

根據聲明，由於比亞迪的目標是接觸歐洲客戶，預料該工廠將提高比亞迪的「物流效率」(logistical efficiency)。

根據土耳其工業和科技部周一透過電子郵件發布的聲明，比亞迪董事長王傳福和土耳其工業和技術部部長 Mehmet Fatih Kacir 簽署了該協議。

值得注意的是，土耳其不是歐盟成員國，但與歐盟有關稅協議。歐盟上周推進了對從中國進口的電動車徵收臨時關稅的計畫，在比亞迪目前 10% 的關稅基礎上增加了 17.4% 的關稅。