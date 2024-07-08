比亞迪擬斥資約10億美元在土耳其建廠 瞄準歐洲市場
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-08 23:40
根據外媒周一 (8 日) 報導，全球大型電動車製造商比亞迪 (1211-HK) 與土耳其簽署了一項建廠協議，此舉可能會鞏固這家中國汽車製造商在歐洲的立足點。
根據協議，比亞迪將向該廠投資約 10 億美元，該廠每年將生產 15 萬輛電動和混合動力汽車並設有一個研發中心。土耳其工廠預估在 2026 年底投產，並將創造多達 5,000 個就業機會。
根據聲明，由於比亞迪的目標是接觸歐洲客戶，預料該工廠將提高比亞迪的「物流效率」(logistical efficiency)。
根據土耳其工業和科技部周一透過電子郵件發布的聲明，比亞迪董事長王傳福和土耳其工業和技術部部長 Mehmet Fatih Kacir 簽署了該協議。
值得注意的是，土耳其不是歐盟成員國，但與歐盟有關稅協議。歐盟上周推進了對從中國進口的電動車徵收臨時關稅的計畫，在比亞迪目前 10% 的關稅基礎上增加了 17.4% 的關稅。
與此同時，比亞迪在 2024 深圳市深汕特別合作區產業投資大會上表示，與深汕特別合作區完成比亞迪汽車工業園三期項目簽約，總投資人民幣 65 億元，建設電池 Pack 線及新能源汽車核心零部件工廠。據瞭解，比亞迪近年來多次追加在深汕特別合作區的投資。
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