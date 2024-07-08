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鉅亨速報

盤後速報 - 中信金(2891)下週(7月15日)除息1.8元，預估參考價38.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

中信金(2891-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月8日)收盤價40.10元計算，預估參考價為38.3元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

中信金(2891-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。近5日股價上漲5.81%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 40.10 1.80014 4.49% 0.0
2023/08/04 26.15 1.00003 3.82% 0.0
2022/07/14 23.45 1.25 5.33% 0.0
2021/08/16 22.8 1.05 0.0% 0.0
2020/07/13 20.9 1.0 0.0% 0.0

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