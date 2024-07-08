盤後速報 - 中信金(2891)下週(7月15日)除息1.8元，預估參考價38.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
中信金(2891-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(7月8日)收盤價40.10元計算，預估參考價為38.3元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
中信金(2891-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。近5日股價上漲5.81%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|40.10
|1.80014
|4.49%
|0.0
|2023/08/04
|26.15
|1.00003
|3.82%
|0.0
|2022/07/14
|23.45
|1.25
|5.33%
|0.0
|2021/08/16
|22.8
|1.05
|0.0%
|0.0
|2020/07/13
|20.9
|1.0
|0.0%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 台境(8476)次交易(9)日除權息2.4元，參考價60.98元
- 盤後速報 - 億豐(8464)次交易(9)日除息12元，參考價393.0元
- 盤後速報 - 紅木-KY(8426)次交易(9)日除息2.5元，參考價50.2元
- 盤後速報 - 金居(8358)次交易(9)日除息1.5元，參考價68.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇