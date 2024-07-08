〈台幣〉續與台股脫鉤 小貶1.8分至32.493元

新台幣 今 (8) 日由升轉貶，持續與台股脫鉤，終場收在 32.493 元，貶值 1.8 分，全日高低價差 1.17 角，台北外匯經紀公司成交值 12.04 億美元。

新台幣今日以 32.46 元、升值 1.5 分開出後，最高一度來到 32.395 元，但午盤過後轉處在貶值態勢，低見 32.512 元，終場收在 32.493 元。