〈台幣〉續與台股脫鉤 小貶1.8分至32.493元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-08 16:33
新台幣今 (8) 日由升轉貶，持續與台股脫鉤，終場收在 32.493 元，貶值 1.8 分，全日高低價差 1.17 角，台北外匯經紀公司成交值 12.04 億美元。
新台幣今日以 32.46 元、升值 1.5 分開出後，最高一度來到 32.395 元，但午盤過後轉處在貶值態勢，低見 32.512 元，終場收在 32.493 元。
美國勞動力市場釋放出喜憂參半的信號，上個月非農就業人數增加 20.6 萬，高於市場預期，顯示勞動需求有降溫跡象，令市場預期，美國聯準會 9 月降息機率提高。
中央銀行外匯局也提到，聯準會 9 月降息的機率增加，會密切關注美國政經情勢變化。
統一投顧分析，目前市場氣氛有利風險資產偏好，台積電站上 1000 元大關後，中小型題材股接棒表現， 時序又進入 7 月領息高峰，統計超過 400 家公司陸續發放股息，將為股市帶來資金活水。
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