PCB耗材需求提高 尖點及鉅橡營運迎轉佳契機

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-08 18:34

PCB 廠對耗材的去化庫存效應顯現，包括尖點 (8021-TW) 及鉅橡 (8074-TW) 營運都有走出谷底的態勢，兩業者陸續公布的最新營收資訊都顯示營運在 2024 年第二季的走高，並雙雙改寫 7-8 季以來新高。

PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點科技公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收重返 3 億元大關之上，達 3.14 億元並創 29 個月新高，月增 9.23%，年增 41.18%，2024 年 1-6 月營收 16.26 億元，年增 32.32%。

尖點科技 2024 年第二季營收爲 8.9 億元，也改寫 8 季以來新高，季增 20.87%，年增 45.3%，隨下半年進入 PCB 市場需求旺季，第三季營收可望再攀升。

而鑽孔墊材廠鉅橡今 (8) 日公布 2024 年 6 月營收 1.05 億元，較上月持平，年增 14.21%，第二季營收 3.2 億元，爲近 7 季新高。季增 13.59%，年增 14.89%；累計上半年營收 6.03 億元，年增 13.36%。

鉅橡 2024 年單月的營收表現，扣除 2 月逢農曆春節假期工作天數減少因素，1-6 月營收，單月都站上 1 億元以上水平，6 月合併營收則為 1.05 億元，主要成長動能為，迎接 AI 伺服器時代，各大電子零組件大廠啟動完成量產準備的需求，在產品的技術與規格大幅提升下，帶動公司高階 PCB 材料的需求成長，特別是台灣區的 PCB 材料訂單出貨最為亮眼。

鉅橡在 PCB 製程材料市佔率穩定，產品、產能及服務皆具備競爭力優勢，受惠台灣半導體產業能見度明朗且前景需求明確，期待下半年終端應用產品正常出貨，為公司高階 PCB 材料挹注穩健營收來源。