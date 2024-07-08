波音同意就刑事指控認罪 可能面臨近5億美元罰款

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-08 16:10

在美國司法部得出結論，波音公司 (BA-US) 未能遵守其 737 Max 噴射客機兩起致命墜機事件的早期和解協議後，波音公司同意就刑事指控認罪。

美國司法部表示，根據與檢察官達成的原則協議，波音將面臨最高 4.872 億美元的刑事罰款，這是法律允許的最高罰款金額，但實際金額將由法官決定。

美國聯邦檢察官指控波音未能遵循延期起訴協議，執行嚴格的安全檢查，從而導致今年 1 月開始接連不斷的問題爆發。

據報導，作為交易的一部分，波音將設置一位公司監督，並被要求在未來 3 年內，花費至少 4.55 億美元，來加強其合規性和安全性規畫，該交易還需要法院批准。它還將受到法庭監督的 3 年緩刑。

此次認罪代表著該公司百年歷史上的一個低谷。2018 年和 2019 年其 737 Max 飛機發生兩起墜機事故，導致 346 人遇難，引發了多年的動盪。在財務狀況混亂、領導層岌岌可危之際，這宗交易還可能使波音公司免受刑事審判的干擾。

波音沒有立即發表評論。波音曾在 6 月告訴檢察官，不認同其違反了先前協議的結論。

司法部於 5 月裁定，波音公司違反了 2021 年延期起訴協議。做為 2021 年交易的一部分，波音公司支付了 2.436 億美元的刑事罰款，並承認在與墜機事件相關的一個不起眼的飛行控制系統問題上欺騙了聯邦航空管理局。該公司還承諾改善內部安全控制。作為回報，政府將在三年後撤銷對該公司的刑事指控。