輝達突遭New Street降評引市場關注 美股未來走勢將受影響？

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 13:53

今年來輝達股價不斷飆高，市值一度衝上全球第一，目前則是第三且為標普 500 指數最昂貴成分股，但 New Street Research 上週五 (5 日) 將輝達(NVDA-US) 股票評等從「買進」至「中立」，此舉立刻引發市場關注和熱烈討論。

New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 在研究報告中指出，輝達股價去年暴漲近 240%，今年也繼續飆漲 156%，已完全反映其估值，即便輝達在技術和市佔率上表現依舊強勁。

Ferragu 降評輝達有三大理由，一是認為當前本益比已達歷史高點，但在宏觀經濟環境不確定的情況下，高估值可能會面臨回調壓力。其次，隨著英特爾 (INTC-US) 、超微 (AMD-US) 和其他半導體廠商在 AI 和 HPC 領域的不斷進步，輝達面臨的競爭將越來越激烈，恐影響市佔跟獲利。最後，全球半導體市場經歷多年高速成長，但隨著供應鏈問題和市場飽和，未來需求成長可能會放緩。

不過，仍有人認為輝達的技術創新和市場拓展能力依然強勁，長期前景仍然看好。輝達在 GPU 技術上的持續創新，使其在 AI、資料中心和高性能計算市場上處於領先地位。最新的 GPU 架構和計算平台，能滿足不斷成長的計算需求，且隨著 AI 和大數據應用的普及，全球對高性能計算和圖形處理的需求持續成長

除 GPU 市場表現出色外，輝達還在自動駕駛、邊緣計算、智慧城市等新興領域積極佈局。此外，輝達還透過戰略合作和收購，進一步增強自身技術實力和市場競爭力。