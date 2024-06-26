波音宣布以47億美元股票收購Spirit AeroSystems

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 16:20

波音公司 (BA-US) 宣布，計畫以 47 億美元的價格收購 Spirit AeroSystems，該製造公司已成為該航空公司製造鏈的一部分。

在處境艱難的波音試圖修整製造缺陷之際，這筆交易將結束兩家公司二十年來的分離狀態。

根據周日 (30 日) 晚間的聲明，波音指出，此次收購的股權價值為 47 億美元，每股 37.25 美元，交易總價值約為 83 億美元，其中包括 Spirit 最近報告的淨債務。

波音表示，波音普通股將根據可變公式兌換為 Spirit 股票，該公式取決於交易結束前第二天結束的 15 個交易日內股價的加權平均值。

Spirit 位於堪薩斯州威奇托，為波音飛機生產關鍵零件。 Spirit 也在其網站和社群媒體上宣布了此次收購。

波音公司先前擁有 Spirit 航空航太公司，波音表示，將該供應商重新納入波音旗下將提高飛機的品質和安全性，而這已受到監管機構、國會和航空公司越來越嚴格的審查。

波音總裁兼執行長 Dave Calhoun 說：「透過重新整合 Spirit，我們可以將我們的商業生產系統（包括我們的安全和品質管理系統）以及我們的員工隊伍，完全調整到以安全和品質為中心的相同優先事項、激勵措施和成果。」

波音公司支付的價格比 Spirit 在 2 月 29 日的股票收盤價高出 30%，而這一天正是兩家公司確認正在進行合併談判的前一天。