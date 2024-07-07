資金活水來了！7月416家發股息 法人估台股Q3拉回幅度有限

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-07 12:10

台股短線融資餘額快速增高，投信法人認為，第三季台廠獲利年增率因為基期被墊高，增加大盤指數修正的可能性，不過，7 月起進入領息高峰，統計共有 416 家公司陸續發放股息，將為股市再增添資金活水，預期拉回幅度有限，投資人可逢低加碼布局質優 AI 相關之業績成長股。

PGIM 保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，在資金的推升之下，晶圓龍頭大廠股價正式站上千元大關，大盤也隨之改寫新高價，雖然台股段短線有震盪，但整體下檔支撐力道強勁，且月均線扣抵值仍在低檔，月線角度將加速上揚。

根據過去經驗，台股指數跳空開高後，後續仍有續強機會，目前市場等待 7 月晶圓龍頭大廠法說會與 8 月輝達財報，不論是財報數據或對市場的展望，將成為全球 AI 產業的重要指引。

柯鴻旼指出，有「小非農」之稱的美國 6 月 ADP 就業報告及 6 月 ISM 非製造業指數均遠低市場預期，顯示就業與經濟活動出現降溫，聯準會主席鮑爾亦對通膨看法釋出鴿派訊息，讓市場樂觀看待 9 月降息機率增加，有利資本市場風險偏好，惟須歐美選舉政治變數存不確定性，可能對市場與全球產業帶來中長線影響，仍須謹慎看待地緣政治、選舉等因子。

眼見第三季行情可能偏向震盪，柯鴻旼建議，可提高高息股、傳產如生技、腳踏車產業等比重，科技族群主軸依舊是 AI 與半導體，包括 AI 相關的高速傳輸、高速連接、半導體先進封裝、電源管理、電子紙等，以及明年將進入滲透率快速提升的 AI PC、 AI 手機等皆可留意。

日盛投信台股投資研究團隊指出，展望 2024 下半年，AI 供應鏈需求還是強勁，消費性電子可能要等待通膨徹底解決。包括美元、美債、VIA、油價等風險因子數字轉趨平滑，風險性資產看不到太大風險，策略上可維持順勢操作並以選股不選市為原則。