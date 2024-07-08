〈台股開盤〉權值股、蘋概股撐腰續強 大漲逾200點創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-08 09:43

台北股市今 (8) 日在蘋果概念股大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 的撐腰之下，早盤台股大盤以 23550.64 點開出後，指數大漲百點並創新高，台積電盤中最高達 1025 元，大盤一度來到 23814 點新高，預估全場成交值爲 5376 億元。市場得家指出，台股大盤將續走高。

資深證券分析師黃漢成指出，台股大盤指數在高檔持續以震盪格局行進中，但要留意機器人概念股己過度反映市場預期利多，且 AI 伺服器相關概念股也可能有震盪作頭的可能；同時，在各公司進行除權、除息進入旺季，留意低位階的個股的可能表現。

台北股市 8 日早盤大盤指數開在 23550.64 點，最低 23505.86 點，最高 23817 點，創新高，台積電盤中最高達 1025 元。預估全場成交值爲 5376 億元。

在台股權值方面，台積電、鴻海及大立光走勢向上，主要挾大立光 11 日的法說會聲勢，同時，蘋果推出新旗艦機箭在弦上。營建、汽車及金融股指數都下跌。

在上周六美股收盤表現，道瓊指數上漲 67.87 點，或 0.17%，收 39,375.87 點，那斯達克指數上漲 164.46 點，或 0.9%，收 18,352.76 點。S&P 500 指數上漲 30.17 點，或 0.54%，收 5,567.19 點，費城半導體指數上漲 4.59 點，或 0.08%，收 5,656.31 點，NYSE FANG + 指數上漲 165.51 點，或 1.38%，收 12,126.02 點。