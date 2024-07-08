盤中速報 - 同亨(5490)大跌7.06%，報34.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 13:22
同亨(5490-TW)08日13:22股價下跌2.6元，報34.25元，跌幅7.06%，成交2,257張。
同亨(5490-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。
近5日股價上漲5.59%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+996 張
- 外資買賣超：+1,018 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
- 融資增減：+292 張
- 融券增減：-4 張
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