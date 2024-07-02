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鉅亨速報

營收速報 - 同亨(5490)6月營收1.18億元年增率高達170.95％

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 20:15

同亨(5490-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.18億元，年增率170.95%，月增率-28.81%。

今年1-6月累計營收為6.96億元，累計年增率117.29%。

最新價為34.9元，近5日股價上漲3.87%，相關電腦及週設類指數上漲1.19%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-72 張
  • 外資買賣超：-50 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.18億 171% -29%
24/5 1.66億 112% 116%
24/4 7,685萬 89% -34%
24/3 1.16億 56% 26%
24/2 9,179萬 51% -28%
24/1 1.28億 464% 21%

同亨(5490-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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