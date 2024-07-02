營收速報 - 同亨(5490)6月營收1.18億元年增率高達170.95％
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 20:15
今年1-6月累計營收為6.96億元，累計年增率117.29%。
最新價為34.9元，近5日股價上漲3.87%，相關電腦及週設類指數上漲1.19%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-72 張
- 外資買賣超：-50 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.18億
|171%
|-29%
|24/5
|1.66億
|112%
|116%
|24/4
|7,685萬
|89%
|-34%
|24/3
|1.16億
|56%
|26%
|24/2
|9,179萬
|51%
|-28%
|24/1
|1.28億
|464%
|21%
同亨(5490-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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