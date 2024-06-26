盤中速報 - 同亨(5490)大漲8.48%，報36.45元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 13:09
同亨(5490-TW)26日13:09股價上漲2.85元，報36.45元，漲幅8.48%，成交1,184張。
同亨(5490-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。
近5日股價下跌7.44%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+213 張
- 外資買賣超：+202 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：-200 張
- 融券增減：-51 張
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