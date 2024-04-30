中菲行：物流商不再只拚價格 以這種方式搶企業戶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-30 18:49

知名 Podcast 廣播節目 The Freight Buyers" Club 近期剖析供應鏈變革，提到物流供應商選擇的重要性，甚至攸關企業的存亡。

施振昇說明，物流日益增長的複雜性對中小型企業的衝擊最大，因為中小企業缺乏貿易合規和專業物流團隊來協助解決所有問題，而這也是國際物流服務供應商必須存在的原因。

施振昇提到，中菲行在亞太地區為企業提供戰略建議，協助企業有效進行生產廠房設備搬遷、提供充足運力、最大限度減少關稅，以及重新設計分銷網絡，如今，物流服務供應商的選擇已不再只有價格，更關乎建立一個面對市場變化時，能保持高效、敏捷並富彈性的全球物流營運。

陽明前董座：海運造船速度應緩

中菲行集團顧問謝志堅 (長榮海運和陽明海運前董事長) 則指出，以當前的海運市場來看，新貨輪的建造速度和數量應酌量減少，並將絕大多數新船用來汰換舊船和長租船。