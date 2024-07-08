〈焦點股〉台積電ETF的武林 3檔含積量最高全創新天價

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 11:19

富邦科技 (0052-TW) 堪稱是含「積」量最純的台股 ETF，持有台積電比重超過 6 成，今 (8) 日在台積電續創新天價的帶動下，0052 也跟著水漲船高，市價強漲逾 3%，逼近 200 元，改寫掛牌以來新高。

另 2 檔持有台積電比重達 5 成以上的台股市值型 ETF，分別為富邦台 50(006208-TW)、元大台灣 50(0050-TW)，今天同步上漲 3% 左右，盤中最高來到 115.85、197.8 元，同寫史上新高。

根據統計，2024 年上半年績效排行榜，國內 54 檔台股原型 ETF 中，由富邦科技 48.76% 奪下半年度績效冠軍，若再加計 7 月以來的漲幅，績效進一步提升至約 52%，表現相當凌厲，穩居台股 ETF 第一強。

而 006208 及 0050 上半年績效分別為 41.54%、40.86%，居台股 ETF 中第四、五名。

台積電今天盤中觸及 1045 元，上漲 40 元，漲幅近 4%，市值一舉衝破 27 兆元大關，台積電將於 7 月 18 日召開法人說明會，市場多數看好可望釋出正面訊息，投資人提前進場卡位。