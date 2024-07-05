台股6月掀「仁來瘋」 外資上半年淨匯入破兆

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-05 17:37

在輝達執行長黃仁勳加持下，台股 6 月掀起「仁來瘋」，單月大漲近 9%，站上 23000 點關卡，外資回頭大買台股。根據金管會統計，外陸資 6 月淨匯入 66.61 億美元，約合新台幣 2164 億元，為 2011 年以來單月第 7 大，今 (2024) 年截至 6 月底，累計淨匯入 322.99 億美元，約合新台幣 1 兆 497 億元，創下 2011 年以來同期新高。

金管會證期局今 (5) 日公布最新統計，今年 6 月外陸資買超上市櫃股票新台幣 101.64 億元，今年截至 6 月底，累計買超新台幣 282.96 億元。

證期局分析本月買超主要原因，主要因 AI 熱潮推動台股多頭趨勢，AI 應用題材漲勢延續，美國四大指數持續走揚，受惠於 AI 相關科技股走強，6 月加權指數收於 23032.25 點，單月上漲 1858 點、漲幅 8.77%，外資順勢維持買超，今年以來，大盤累計漲幅達 28.45%，登上全球市場之冠。

美國商務部公布 5 月份核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率 2.6%，為近三年來低點，歐洲央行於 6 月率先宣布降息一碼，加強市場對聯準會 9 月降息的預期，通膨壓力減輕，為市場增添正向情緒，台股 6 月份表現亮眼，創下 2020 年 11 月以來單月最大漲幅，吸引外資匯入投資台股。

證期局指出，經統計，我國上市櫃公司今年截至 5 月底，累計營收金額為新台幣 16.49 兆元，較去年同期成長 9.96%，營收金額為歷年同期次高，另台股股利殖利率居高，且台灣上市公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班。