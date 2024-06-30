〈ETF風雲榜〉跟著台積電吃香喝辣 5檔台股ETF上半年績效破4成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-30 10:20

台股 ETF 2024 年上半年績效排行榜揭曉，根據統計，國內 54 檔台股原型 ETF 中，由富邦科技 ETF(0052-TW) 48.76% 奪下半年度績效冠軍，國泰台灣 5G+(00881-TW) 以 44% 位居亞軍，前 5 檔今年以來累計漲幅超過 4 成，大幅領先大盤的 28.45%，榜單前 10 名幾乎為市值型 ETF，皆受惠台積電「一個人的武林」。

台積電上半年股價展現驚人的飆速成長，6 月 28 日以 966 元作收，累計漲幅達 62.9%，帶動市值衝上 25.05 兆元。

觀察績效前十名的台股原型 ETF，幾乎都是靠著台積電吃香喝辣，其中第一名的 0052 持有台積電比例高達 59%，而 006208、0050 比重亦超過 5 成，就連比重最少的 00894 也有 26%，上半年取得佳績最大功臣即是台積電，此外，鴻海、聯發科、廣達等受惠 AI 題材的大型科技股也貢獻良多，讓投資人上半年大豐收，台股 ETF 的規模也不斷擴大。

投信法人表示，國內 ETF 規模上達 5 兆元，成為國人最愛的理財工具之一，上半年全球 AI 火紅，帶旺台股強勢表現，領先全球其他主要指數。