台股漲破天心驚驚？學巴菲特善用「多因子」選股 這支ETF台積電佔3成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-07 11:42

輝達股價於 6 月中下旬曾連跌 3 天，市值蒸發近 4300 億美元，連帶影響台積電等 AI 供應鏈紛紛下跌；國際地緣政治矛盾未解，美國總統大選局勢也不明朗，台股投資人不由居高思危，擔心市場過熱，富蘭克林華美投信建議：若學巴菲特善用「多因子」策略選股、分批入場，即便市場大幅波動，也能相較其他投資策略來的更為穩健，如台灣 Smart ETF (00905) 10 大成分股中台積電即佔 30.83%。

所謂「多因子」策略，即涵蓋巴菲特最常使用的品質因子策略，在選股中找出獲利性強、成長性高、安全性佳的高競爭力企業，幫助投資人在面對大盤大漲時重勢，掌握產業趨勢股坐享多頭行情；而在大盤弱勢時則重質，找出被低估價值的潛力公司，使得下跌空間小與反彈補漲機會大，如此攻守兼俱策略下讓投資人更安心面對市場變化。

富蘭克林華美台灣 Smart ETF (00905) 追蹤特選 Smart 多因子指數，以追求成長動能題材、穩定股利獲取、尋找低估值潛力標的、高品質存股等四大因子策略，掌握台股強弱產業輪動週期，幫助投資人站穩投資先機。

00905 ETF 前十大成分股（截至 2024.06.12）製表：張韶雯