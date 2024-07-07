台股漲破天心驚驚？學巴菲特善用「多因子」選股 這支ETF台積電佔3成
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-07 11:42
輝達股價於 6 月中下旬曾連跌 3 天，市值蒸發近 4300 億美元，連帶影響台積電等 AI 供應鏈紛紛下跌；國際地緣政治矛盾未解，美國總統大選局勢也不明朗，台股投資人不由居高思危，擔心市場過熱，富蘭克林華美投信建議：若學巴菲特善用「多因子」策略選股、分批入場，即便市場大幅波動，也能相較其他投資策略來的更為穩健，如台灣 Smart ETF (00905) 10 大成分股中台積電即佔 30.83%。
所謂「多因子」策略，即涵蓋巴菲特最常使用的品質因子策略，在選股中找出獲利性強、成長性高、安全性佳的高競爭力企業，幫助投資人在面對大盤大漲時重勢，掌握產業趨勢股坐享多頭行情；而在大盤弱勢時則重質，找出被低估價值的潛力公司，使得下跌空間小與反彈補漲機會大，如此攻守兼俱策略下讓投資人更安心面對市場變化。
富蘭克林華美台灣 Smart ETF (00905) 追蹤特選 Smart 多因子指數，以追求成長動能題材、穩定股利獲取、尋找低估值潛力標的、高品質存股等四大因子策略，掌握台股強弱產業輪動週期，幫助投資人站穩投資先機。
若使用 Bloomberg 模擬回測資料，以台灣 Smart 多因子指數試算定期定額報酬率，如果從 2010/1 開始每月投入 5,000 元持續到 2024/5，14 年後約淨賺 139 萬元，且 00905 目前入手價僅需兩個銅板，甜甜價格是小資族入手好選擇。
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