千億級高股息ETF 7月除息 0056領銜買氣王
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 16:15
進入第三季，台股表現持續強勁，今 (8) 日盤中一度站上 24000 點新里程碑，帶動 ETF 買氣同步火熱，據集保結算所最新數據，至 7/5 當周整體投資人數再增加至 862 萬人歷史新高，其中 22 檔高股息 ETF 占比高達 83%，在季配息、月配息規律現金流推波助瀾下，已成為資金集中焦點。
目前規模最大的元大高股息 (0056-TW)，連續配息且填息紀錄進入第 14 年，至 7/5 帳上包含股息收入的可分配收益金額達 5.16 元，代表資本利得的資本平準金達 11.63 元，今年以來增幅達 53%。在充沛的配息基礎下，0056 本季配息金額再拉高至 1.07 元，持續提升市場對未來配息金額上修空間的期待，吸引買盤湧進。
據統計，本次 0056 公布配息後，7 月首周淨申購 67.3 億元，而規模逾 2300 億元的復華台灣科技優息 (00929-TW) 在連 3 個月配息 0.2 元後，金額首度縮水，也衝擊本次參與除息買盤，首周淨申購 29.6 億元，顯示市場對 0056 配息能力更具信心。
而在 3 月熱募的元大台灣價值高息 (00940-TW)，因掛牌上市期間尚短，現階段配息以股利所得為主，即在不倚靠資本利得下配息率來到接近 6% 水準。法人指出，未來 00940 觀察重點在於若淨值持續高於發行價，則每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定。
法人認為，目前高股息 ETF 產品眾多，但選股邏輯與配息特性不一，如 0056 為市場唯一採預測殖利率選股，於企業獲利上修階段將持續受惠；而 00929 集中投資科技股，00940 則採價值投資策略，投資前可多加比較，選擇適合自己的產品長期存股領息。
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