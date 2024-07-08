債券ETF新兵報到！00953B於8/5開募 首檔採「信用因子加權」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 10:09

債券 ETF 新兵報到！股票代號 00953B 的群益優選非投等債 ETF 已獲得金管會核准募集，預計將在 8 月 5 日開募，保管銀行為中國信託商業銀行，發行價為 10 元，也有平準金機制，且是台灣首檔採用「信用因子加權」的債券 ETF，票面利率鎖定 6% 以上，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，適合穩健投資型的債券投資人。

據了解，00953B 群益優選非投等債 ETF 追蹤指數為 ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、信用利差、國家、流動性等相關條件進行篩選。

成份債券以成熟國家、美元計價的債券資產為主，並以信用因子加權方式，根據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為 B- 至 BB+，票面利率在 6% 以上，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與 CCC 評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

市場法人表示，00953B 有別於一般債券 ETF 成份券權重採用「市值加權」，00953B 追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，再進一步排除 CCC 級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏。