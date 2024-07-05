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00878屢創新高 規模衝破3千億創ETF新里程碑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-05 10:21

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00878屢創新高 規模衝破3千億創ETF新里程碑。(圖：shutterstock)

台積電成為「千金股」，推升台股再創新高，全台最多人持有的投資標的 - 國泰永續高股息 ETF(00878-TW)，在這波大漲行情帶動下，屢屢改寫基金成立以來新高，逾 130 萬受益人通通賺錢，規模也一舉突破 3000 億元，成為最快達成此里程碑的 ETF，締新猷，今 (5) 日持續走揚，最高觸及 24.24 元。

00878 自 2020 年 7 月成立，本月 20 日將滿 4 周年，在現今高股息 ETF 大混戰的時刻，130 萬投資人仍對 00878 充滿信心，看好它一貫穩健的特性，持續買進、長抱至今。 

目前全台持有 00878 的受益人高達 130 萬 4451 人，不僅是全台最夯的 ETF，更在今年 5 月擊敗中鋼和台積電，成為最多人持有的投資標的，也持續穩坐定期定額 ETF 排行榜冠軍。法人表示，00878 在股民心中無法撼動的地位，更是許多人初次投資 ETF 的首選。

分析 00878 能刷新多項 ETF 紀錄的原因，法人表示，主因 00878 已成立近 4 年，歷經股市多空驗證，多頭時比大盤會漲，空頭時更抗跌。且配息穩定、逐季向上，更有 100% 填息的完美紀錄，穩健的報酬率和配息率，都讓 00878 成為 ETF 市場中最耀眼的存在。

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