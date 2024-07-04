〈富邦財經論壇〉蕭乾祥估台股下半年區間20000-23800點 首選AI供應鏈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 14:41

富邦金今 (4) 日舉行 2024 財經趨勢論壇，全球股市熱絡，台股氣勢如虹持續走高，展望下半年，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，台灣在外貿復甦帶動經濟下，主計總處上修今年經濟成長率至 3.94%，來到近十年次高，預估台股指數區間在 20000~23800 點，投資首選為 AI 供應鏈，同時也可關注新政府政策，五大信賴產業中可留意半導體、AI、軍工，另外綠能儲能也可望受惠。

在政經焦點部份，4 月份以巴衝突升溫推升油價，使得美國通膨降幅趨緩，走勢陷入牛皮，加上美國經濟韌性超出市場預估，市場對 Fed 降息預期也延後至 9-11 月。歐元區經濟從去年便成長停滯，加上通膨率降至 2.5% 以下，降息條件已成熟，因此，ECB 6 月率先啟動降息一碼，下半年仍有調降空間，整體來看歐元區經濟相對疲弱，但信心展望已開始見到回溫，服務業可望拉動復甦。

蕭乾祥分析，聯準會降息時程延後，利率仍位於廿年來相對高位，將抑制投資、消費及企業獲利復甦，預期下半年經濟呈小幅增長格局。全球經濟復甦不均衡，美國相對穩健。

此外，地緣政治風險推動低軌衛星需求，包括偏遠或地形複雜地區的行動通訊覆蓋不足，不易受地面環境影響的衛星通訊為最佳的互補方案。隨著衛星發射成本逐年下降，具備低延遲、低成本優勢的低軌衛星市場開始起飛。市調機構預估，2023 年全球低軌衛星的市場約達 55 億美元，未來 5 年將以 16% 的複合年增率成長。

在大部份產業庫存逐漸去化之下，去年下半年起標普 500 企業的獲利年增率開始轉正。受惠雲端服務及 AI 應用加速成長，美國消費力維持強健，今年標普 500 企業獲利逐季走高。在次產業中，以通訊服務及資訊科技產業的獲利表現最為看好，年增率預估分別達 23% 及 18%。

蕭乾祥表示，下半年美股投資首重 AI 供應鏈，包括提供訓練模型的雲端服務廠、以及提供晶片的半導體公司。AI 生態系運作有賴電力支援，今年公用事業股在標普 500 企業獲利的成長率排名也在前段班，值得留意。

而在台股走勢上，蕭乾祥進一步指出，今年台股上市櫃公司獲利估計約 3.5 兆元，年增率達 20%。考慮基本面、資金面及經濟面效益，預估今年台股指數區間為 20000~23800 點。