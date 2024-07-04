〈ETF成分股調整〉00915電子股比重降至44%、次產業更分散 反應資金輪動

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 14:42

凱基優選高股息 30 (00915-TW) 掛牌上市以來第四次換股，本次總共替換 17 檔成分股，新增個股橫跨 3 檔營建、1 檔鋼鐵、3 檔金控、電子上游的 IC、半導體設備次產業、中游的電子通路、連接器次產業、下游的電信次產業，調整後成分股總數維持 30 檔不變，整體來看，電子股比重 44%，與換股前約 66% 相比顯著下滑，次產業分布更為分散，適度反應資金輪動。

從晨星統計至 6 月底的資料顯示，00915 今年以來淨值報酬上漲 28.64%，近三個月淨值上漲 9.71%，近六個月淨值成長 28.64%，近一年淨值報酬率 65.90%，成立以來淨值報酬甚至高達 109.34%。

00915 短中長期淨值績效表現，在指數股票型 - 一般型 ETF 當中都能名列前茅，顯示 00915 每一次定審換股的結果，能持續展現突出的價格動能，為投資人追求整體績效表現。

此次 00915 根據篩選機制更換 17 檔成分股，剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選，或是因波動度或股息排序遭到剔除。

成分股更新後，就產業分布來看，電子股比重 44%，較換股前約 66% 有所下滑；傳產權重從約 10% 上揚至 29%，主要集中在營建與其他類股；金融股比重由換股前的 24% 略微上升到 27%。總計換股後前十大成份股權重達 76%，橫跨傳產、金融、電子上中下游。

展望台股後市，凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，從總經面來看，新增訂單加速成長，同時未來 6 個月景氣預期進入 50 以上的擴張區間，代表企業對未來景氣展望轉佳；企業獲利也有好消息，數據中心資本支出年增率再次上修，雲端資本支出也是 10 年前的 5 倍，台灣科技業成為美國以外數據中心擴增最大受惠者。AI 相關資本支出持續增加，推升台灣 AI 供應鏈獲利向上，進一步推升台股 2024 年企業獲利成長率從年初預估的 20% 上修至 25.9%。