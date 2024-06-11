航海王的推手！連結ESG指標 兆豐銀統籌萬海航運110億聯貸案簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-12 18:19

兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行之萬海航運 (2615-TW) 新臺幣 110 億元聯合授信案，邀同第一銀行、土地銀行及臺灣銀行滿籌組完成，並於今 (12) 日辦理簽約，典禮由兆豐銀行共同參與，由兆豐銀行董事長雷仲達及萬海航運董事長陳柏廷共同出席主持。

兆豐銀行為支持環境永續，於本聯合授信案初期即規劃將 ESG 指標納入授信條件，鼓勵萬海航運達成減少船隊二氧化碳排、使用低硫燃油、安裝艙壓水管理設備及與其供應商簽署社會責任承諾書等目標，與企業共創綠色永續價值及為環境永續發展共盡心力。

萬海航運為台灣重要航運公司，為提升全球海運布局與航運競爭力，向台灣港務公司高雄分公司承租高雄港第五貨櫃中心第 79~81 號碼頭，相較現承租之高雄港第二貨櫃中心 63~64 號碼頭，整體作業面積將提升兩倍，未來作業量可達 200 萬 Teu，有利其調撥轉口櫃至高雄港轉運。

本聯合授信案資金主要係供萬海航運投資興建第五貨櫃中心碼頭使用，將配置遠端控制橋式起重機、門式起重機及智能化管制站並導入碼頭電能曳引車、電動堆高機等以打造自動化碼頭，在擴大營運規模、提升營運效能的同時響應政府節能減碳及永續發展理念。本聯合授信案於短期間內即籌組完成，超額認參達 1.22 倍，顯見銀行團對萬海航運理念的支持並對公司未來發展深具信心。