藥華藥營運規模擴大 Q1本業首次轉盈獲利3億元EPS 1元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-13 18:57

藥華藥 (6446-TW) 今 (13) 日公告第一季財報，受惠營運規模持續擴大，藥華藥第一季稅後純益 3.3 億元，較去年同期轉盈，也是本業首次轉盈，每股純益 1 元。

藥華藥第一季營收 16.53 億元，季增 0.4%，年增 86.1%；毛利率 88%，季增 3 個百分點，年增 3.4 個百分點；營益率 1.1%，較去年第四季轉正，也較去年同期轉正。稅後純益 3.3 億元，季增 1.8 倍，較去年同期轉盈，每股純益 1 元。

同時，藥華藥董事會也在今天通過旗下罕見血癌新藥 Ropeginterferon alfa-2b(Ropeg) 於加拿大經銷、授權事宜的條件書，宣布進軍加拿大，拓展北美市場。

藥華藥說明，此計劃與某國外藥廠合作拓展 Ropeg 的加拿大市場，並授權董事長進行後續協商及簽訂合約等相關事宜。條件書是雙方正式合約前的意向表達，由於內容包含保密條款，故授權的具體條件和金額等細節暫不對外公開。雙方若達成協議，將在正式簽約後再行公告。

執行長林國鐘表示，藥華藥規劃北美加拿大市場銷售多年，基於北美市場中加拿大新藥售價一般遠低於美國，經與數家代理商洽談後，已尋獲較具創新性的行銷公司，精準鎖定目標族群，Ropeg 的加拿大藥價有望不低於日本。公司將盡快將 Ropeg 引進加拿大，讓更多北美 PV 病患受惠。