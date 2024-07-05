旺季熱身 大立光6月營收重登40億元大關 年增近5成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 16:00

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 6 月營收重新站上 40 億元大關達 40.14 億元，月增 15.92%，年增 49.89%，也爲連續 11 個月營收年成長；累計 1-6 月營收 222.98 億元，年增 28.67%；大立光在 7 月的出貨動能估將優於 6 月。

大立光 2024 年第二季營收爲 109.85 億元，季減 2.9%，年增 34.06%。

大立光將在 7 月 11 日召開線上法人說明會，大立光執行長林恩平可望就下半年的新產能開出狀況及客戶端需求及手機鏡頭的主流規格走勢提出說明。同時，大立光在上半年的需求淡季中，仍持續開發內對焦式高階潛望手機鏡頭，也包括在模造玻璃開發應用於手機鏡頭。就目前出貨鏡頭來看，今年將會以延續去年開發的高階款鏡頭放量出貨爲主。

大立光統計，從 6 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 30-40%。

大立光第一季營收 113.13 億元，毛利率 49.17%，季減 3.71 個百分點，年減 0.67 個百分點，首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元。其中，第一季單季業外收益高達 34.69 億元，主要受惠新台幣貶值，業外匯兌收益貢獻。

亞系外資看好大立光強大的專利可以確保其市場份額及價格，調高大立光 2024 年到 2026 年每股盈餘預估 1% 到 3%，並將目標價調高至 3200 元，激勵大立光盤中股價走高，今天 2895 元作收，較昨日上漲 1.94% 或 55 元，成交量 1684 張。