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外資轉賣66億元調節航運及電子權值 反手狂敲高息ETF

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-05 18:05

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外資轉賣66億元調節航運及電子權值 反手狂敲高息ETF。(鉅亨網資料照)

台股今 (5) 日創高後拉回，小漲 34.06 點收 23556.59 點，外資轉賣超 66 億元，台指期貨淨空單也增加 2872 口至近 2.85 萬口，外資今日大舉調節航運股及電子權值，反手掃貨多檔高息 ETF。

外資狂敲高息 ETF 包括統一台灣高息動能 (00939)4.5 萬張、元大台灣價值高息 3.41 萬張、群益台灣精選高息 (00919)1.51 萬張、國泰永續高股息 (00878)1.16 萬張，大華優利高填息 (00918)1.01 萬張，另有國泰 20 年美債 1.7 萬張。

其餘個股方面，外資買超矽統 3.29 萬張、面板雙虎群創 2.36 萬張、友達 1.92 萬張，國泰金 1.89 萬張、旺宏 1.78 萬張、誠美材 1.17 萬張、光洋科 1.07 萬張，輔信及臺企銀 1.03 萬張等。

外資賣超最多是航空雙雄長榮航 3.97 萬張、華航近 1.44 萬張，貨櫃海運的長榮 7703 張、陽明 6472 張；電子股多調節指標權值，包括台積電 5217 張、鴻海 1.25 萬張、光寶科 1.38 萬張、英業達 8688 張等。

外資賣超較多的金融股則有中信金 3.51 萬張、開發金 8714 張，另有電信股遠傳 9153 張、台灣大 8751 張；ETF 則以元大滬深 300 正 2 1.4 萬張、元大台灣 50 反 1 9795 張等較多。

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外資航運電子ETF

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