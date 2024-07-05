外資轉賣66億元調節航運及電子權值 反手狂敲高息ETF

台股今 (5) 日創高後拉回，小漲 34.06 點收 23556.59 點，外資轉賣超 66 億元，台指期貨淨空單也增加 2872 口至近 2.85 萬口，外資今日大舉調節航運股及電子權值，反手掃貨多檔高息 ETF。