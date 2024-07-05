群益證ESG執行獲肯定 入選「臺灣永續指數」成分股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-05 13:42

群益金鼎證券 (6005-TW) 再度入選「臺灣永續指數」成分股，為連續 12 度獲此殊榮，顯示群益金鼎證券在環境、社會及公司治理 (ESG) 領域的卓越表現和持續努力。

群益金鼎證券董事長周秀真表示，持續入選臺灣永續指數成分股，是對群益金鼎證券在 ESG 領域不懈努力的肯定，未來，將繼續秉持企業公民的角色，落實社會關懷，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係，持續提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。

而對於公司治理，群益金鼎在董事會設有薪資報酬委員會、審計委員會、風險管理委員會和永續發展委員會，以強化經營管理與透明度。

在環境保護方面，群益金融集團全面推動企業永續發展，積極參與 ESG 相關活動如淨灘、關燈、植樹等，近期參與新創公司市民永續公司推動的聯合實證計畫，與上海商銀舉辦「ESG 普惠綠金融活動專案」，鼓勵消費者綠色消費並累積個人碳存摺，再進行碳資產約定存股，落實減碳與普惠金額相結合的永續投資理念。

在社會責任方面，群益金鼎證券長期支持偏鄉教育，推動「群益愛閱讀」計劃，由員工擔任志工，致力提升偏鄉學童閱讀能力；此外，群益金鼎證券連 17 年舉辦捐血活動，至今已捐出超過 2 萬袋熱血。