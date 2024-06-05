大立光5月營收34.86億元年月雙增 6月出貨動能持平
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 15:59
光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 5 月營收爲 34.86 億元，月增 0.83%，年增 32.73%，也爲連續 10 個月營收年成長；累計 1-5 月營收 182.57 億元，年增 24.57%；大立光在 6 月的出貨動能估將持平於 5 月。
大立光將在 6 月 7 日召開股東常會，執行長林恩平可望就下半年的新產能開出狀況及客戶端需求及手機鏡頭的主流規格走勢提出說明。
大立光在上半年的需求淡季中，仍持續開發內對焦式高階潛望手機鏡頭，也包括在模造玻璃開發應用於手機鏡頭。就目前出貨鏡頭來看，今年將會以延續去年開發的高階款鏡頭放量出貨爲主。
大立光統計，從 5 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 10- 20%。
大立光第一季營收 113.13 億元，毛利率 49.17%，季減 3.71 個百分點，年減 0.67 個百分點，首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元。其中，第一季單季業外收益高達 34.69 億元，主要受惠新台幣貶值，業外匯兌收益貢獻。
大立光執行長林恩平先前在法說會中透露，包括 G+P 鏡頭及潛望式鏡頭的性能表現佳，目前也只配置於品牌手機廠旗艦機種而已，更何況在今年上半年品牌廠推出新的旗艦機種少，對大立光而言，並不是個好消息。但大立光仍持續與客戶在可變光圈鏡頭、VCM(音圈馬達) 的技術升級上持續開發中。
林恩平也強調，目前手機客戶端仍沿用去年開發的鏡頭產品，預估同樣規格的鏡頭產品因生產的熟練度提升，在生產良率上也會有改善，同時，加上價格的高度掌握及生產規模、產能利用率的放大，這幾大因素如能充分掌握，對獲利能力的增進則會幫助。在生產規模上，由於去年新增的高階鏡頭鏡片加大、製程更加複雜，預計在今年底會把已開出的已開出的產能填滿；至於 2025 年開出的第四廠產能規劃，則將再視客戶端的需求而定。
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