〈焦點股〉大立光營運仍獲外資正面評價 早盤價量齊揚漲8.6%

光學元件類股股王大立光 ( 3008-TW ) 昨日召開法說會後，歐系及美系的今 (12) 日的最新報告，都維持對大立光的原有「買進」及「優於大盤」 評等，目標價位也維持於 3000 元及 3500 元，早盤大立光股價開高上漲 8.6%，成交量能並已達 1000 張之上，超過昨日全場。

大立光 2024 年首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元，也是四年同期獲利新高。而預估 4 月及 5 月的營運動能與 3 月的 34.51 億元相近，在下半年則有傳統旺季及高階鏡頭出貨增加的加持，第四季現有產能可望全部填滿。