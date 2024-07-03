大立光7/11開法說會 法人關注AI啟動換機商機的訂單回升速度

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 17:57

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 敲定於 7 月 11 日召開線上第二季法人說明會，除公布第二季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注包括毛利率及產能利用率能否進一步回升、終端客戶 AI 辨識應用等相關布局等重點，而高階的潛望式是否向非蘋陣營滲透也是重點。

同時，台股權王台積電 (2330-TW) 預計於 7 月 18 日召開實體法人說明會，大立光今天公布的法說會日期則整整較台積電提早了一周。同時，大立光將在 5 日公布 2024 年 6 月的營收數字，市場預估與 5 月的 34.86 億元差異不大，但較 2023 年同月的 26.96 億元則會呈現大幅 成長。

大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，其來自蘋果公司的訂單及營收也爲台系蘋果零組件廠的領先指標，蘋果 iPhone 16 系列年度旗艦機即將在下半年上市，外界對蘋果在年度新旗艦機的開發上加入 AI 的調音、甚至影像擷取辨識新功能也大力期待，大立光的召開法說會釋出展望也將爲台系蘋果相關零組件廠 2024 年營運的重要指標。

證券分析師張陳浩強調，包括蘋果及非蘋陣營手機的庫存去化問題目前已非重要議題，但在市場關注 AI 議題，在市場對在 AI 人型機器人及 AI 輔助功能等題材受惠同時，也寄望大立光在法說會上透露出相關訊息，甚至 AI 加入手機搭載並引領出光學影像辨識的進一步創新也值得留意。

張陳浩指出，手機光學鏡頭市場中，大立光過去在高階手機鏡頭市場獨大，但持續遭到其他光學元件廠侵蝕瓜分市占，今年第一季毛利率下滑到 49.15%，大立光 2024 年第二季能否在匯率平穩、生產良率提高的有利條件之下，單季毛利率提升到 51%，也值得關注。

張陳浩指出，中國大陸的經濟已經觸底可能帶動的手機消費潮以及蘋果手機的「果粉」所期待的蘋果 iPhone 16 系列功能推陳出新引領出的 iPhone 換機潮，都可能讓大立光在取得更多如潛望鏡式高階鏡頭訂單得利，這也等待大立光執行長林恩平釋出最新訊息。

雖然，車載鏡頭目前占大立光營收比重不高，但張陳浩也認為在中國大陸及全球的電動車聲勢上升同時，大立光是否在原有的車輛自動駕駛應用之外，開發出更多的 車用感測新應用，也是值得關注。