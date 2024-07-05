不是北大清華！陸AI論文發表量連五年全球居冠 最大生產機構是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-05 16:34

AI 浪潮席捲全球並已經開始滲入生活的各個方面，浪潮背後則是不斷探索新的演算法和技術，為應用層面不斷蓄力的研究開發人員。最新數據顯示，中國研究人員在 AI 領域的論文發表數量全球第一，但並非來自北京大學跟清華大學。

《澎湃新聞》綜合分析喬治城大學資料庫 ETO、史丹佛大學 AI 指數報告、清華大學 AMiner 開放平台等多方資源，根據 ETO 收錄近五年全球約 278 萬篇 AI 相關論文數據，近年來 AI 領域中國作者、機構和產研的活躍程度不僅論文發表量第一，被引用次數也有所成長

從發表的論文數量來看，中國作者的 AI 論文數過去五年全球第一，且每篇論文年均引用次數也躋身全球前列，完全打破論文量多質不高的刻板印象。

過去五年，全球 AI 論文的前十大研究機構有 9 個來自中國，其中中國科學院更穩坐第一的寶座。

不僅如此，近年來中國在 AI 專利方面也佔據主導地位。根據史丹佛大學發佈的《2024 年 AI 指數報告》，中國的 AI 專利數量在 2013 年首超美國。2013 年開始每年授予的 AI 專利數量大幅增長。2022 年，中國 AI 專利數量佔比達 61.1%，遠超過美國的 20.9%。

論文數量居冠的同時，品質上也一點沒鬆懈。在引用次數最多的 10 篇論文中，8 篇都有中國作者。

根據喬治城大學安全與新興技術中心 (CSET) 的最新數據，在 AI 最熱門領域，中國在一半以上的研究領域都領先美國。

整體來看，中美兩國在 AI 研究方面各有側重，在不同領域引領行業發展。美國在自然語言處理 (NLP) 領域佔優勢，中國在電腦視覺領域更占上風。在近年大模型的研究中，美國依然保持領先優勢。

史丹佛大學發佈的《2024 年 AI 指數報告》顯示，61 個著名的 AI 大模型來自美國機構，遠超過歐盟的 21 個跟中國的 15 個。

未來各國在 AI 領域競爭將比以往任何時候更加激烈，而人才將是這場競爭中至關重要的資源。

根據 MacroPolo 發佈的《全球人工智慧人才追蹤調查報告 2.0》，原國籍為中國頂尖 AI 研究人員佔比在 2019 年為 29%，到 2022 年上升至 47%，美國則從 2019 年的 20% 略微下降至 2022 年的 18%。