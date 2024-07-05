因「疫」得福！眼鏡業連4年正成長 隱眼佔一半產值出口「這國」最多

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-05 17:35

經濟部今（5）公布，眼鏡業 113 年 1-4 月產值成長 2 成以上：受惠 Covid-19 疫情，護目產品需求大增，帶動 109 年產值年增 4.8%，之後隱形眼鏡恢復成長動能，加上安全用眼鏡、矯正眼鏡片等接單量成長，產值攀升至 346 億元歷史新高，已連續 4 年呈現正成長。隱眼產值佔出口一半，出國至日本佔第一。

經濟部指出，我國眼鏡業含括矯正用眼鏡、太陽眼鏡、隱形眼鏡、潛水眼鏡、護目鏡等製造。受惠 Covid-19 疫情，防疫用護目產品需求大增，帶動眼鏡業 109 年產值年增 4.8%，之後隨疫情漸趨可控，經濟活動重回往常，隱形眼鏡銷售恢復成長動能，帶動 110 年、111 年產值連續成長，112 年雖全球受通膨及升息影響，終端消費需求趨緩，惟隨安全用眼鏡、矯正眼鏡片等產品業者接單量成長，產值攀升至 346 億元，迭創歷史新高，年增 1.6%，連續 4 年呈現正成長。

113 年景氣緩步復甦，眼鏡業各產品訂單接續回流，推升 1-4 月產值成長 22.6%，表現亮麗。就不同產品觀察：

眼鏡業產值以隱形眼鏡為大宗，約占 5 成。隨疫情影響逐漸淡化，外出配戴隱形眼鏡需求回溫，加上業者研發新產品，110-111 年產值連續 2 年正成長，其中 111 年產值創歷年新高達 189 億元，年增 15.3%，惟 112 年受市場消費力道不足，加上同業價格競爭，以及配合客戶端降低備貨量影響，產值下滑至 186 億元，轉呈年減 1.4%。

今年隨前 2 大出口市場日本、中國大陸及香港需求回升，且產品多為高單價彩片，和佩戴更舒適的矽水膠片，113 年 1-4 月產值 63 億元，年增 12.3%

我國眼鏡業以日本為最大出口市場、美國次之。直接外銷比率約逾 7 成，根據海關出口統計，113 年 1-5 月我國眼鏡業出口金額 420 百萬美元，年增 9.0%，其中以隱形眼鏡占 52.6% 居大宗。

按主要出口市場觀察，日本為我國眼鏡業最大出口國，113 年 1-5 月 128 百萬美元（占 30.5%），年增 8.3%，主因受惠占比逾 9 成的隱形眼鏡不斷推陳出新，並透過自有品牌行銷海外，深受日本市場喜受。