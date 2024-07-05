〈節能家電退稅〉買冰箱、冷氣、除濕機有退稅？ 這樣做最快拿到錢最高1台2000元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-05 19:40
夏日炎炎，許多民眾在夏季來臨時前添購了新的電冰箱和冷氣機，雖被告知可以退貨物稅，卻不知如何辦理？財政部北區國稅局今（5）日表示，現在網路申請退還貨物稅方便又快速，一台可退稅 500 至 2000 元。
北區國稅局建議，可以自行至財政部稅務入口網查詢，步驟如下：
1. 搜尋「財政部稅務入口網」或輸入網址 https://www.etax.nat.gov.tw。
2. 於首頁 / 稅務資訊 / 進入「購買節能電器退還減徵貨物稅專區」頁面後點選「消費者線上申請」。
3. 進入「消費者線上申請」頁面後輸入頁面資料：（1）買受人資訊 （2）憑證資訊 （3）電器類產品資訊（4）檔案上傳：如統一發票或收據、退稅帳戶存摺封面、電器之保證書或保固卡。
4. 依欄位填列後點選「申請退稅」，並至您的 Email 信箱確認取得收件編號，才算申請成功。
該局特別提醒，本項減徵貨物稅稅額是由買受人申請退還，為了更安全及快速收到退稅款，建議採用轉帳可直撥退稅，退稅款會撥入指定金融機構帳戶內，除了省時方便，也可免除支票遺失或被冒領的風險。如有任何疑問，可利用免費服務電話 0800-000321 洽詢，或至財政部稅務入口網「購買節能電器退還減徵貨物稅專區」（網址 https://www.etax.nat.gov.tw）查詢。
貨物稅條例第 11 條之 1 已於 112 年 6 月 14 日修正，減徵期間延長 2 年至 114 年 6 月 14 日，購買能源效率分級為第 1 級或第 2 級之新電冰箱、新冷 (暖) 氣機或新除濕機，只要未銷售且未退貨或換貨者，每台可依「電冰箱冷 ( 暖) 氣機除濕機減徵貨物稅稅額表」退還 5 百元至 2 千元，有更換電器需求的民眾可善加利用。
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