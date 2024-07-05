中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 12:10

國泰證券主辦中鼎工程 (9933-TW) 發行 5 年期無擔保可轉債「中鼎二」採競價拍賣方式承銷，於 7 月 8 日開始投標，競拍底標價為 102 元，投標期間為 7 月 8 日至 7 月 10 日共三個營業日，7 月 12 日開標，並將在 7 月 23 日掛牌。

中鼎二發行額度為 60 億元，發行總張數為 60,000 張，依法扣除承銷團自行認購 8,994 張，其餘 51,006 張採競價拍賣方式承銷，競拍底價為 102 元，轉換溢價率 102.08%，轉換價格為 53.9 元，每人最高得標張數合計不超過 5,100 張。本轉換公司債訂價後，因適逢中鼎公司 7 月 12 日除息，轉換價格由 53.9 元調整為 51.8 元。

中鼎工程為名列「台灣第一、全球百大」的統包工程集團，服務範圍包括環境、煉油、石化、電力、交通、一般工業、高科技設施、液化天然氣等領域，工程實績遍及亞洲、中東和美洲等地區，優異的工程服務品質與績效，使中鼎連續四年新簽約金額皆突破千億元，在建工程突破三千億元。

中鼎表示，本次籌資主要用途為償還 2019 年發行之無擔保普通公司債及充實營運資金，減少利息支出對獲利之侵蝕，並滿足中長期資金之需求。

中鼎工程於 6 月 26 日得標「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」，此標案為水利署歷年最大規模金額的單一工程，得標金額 177 億元，預計 2028 年完工並進行 15 年維運。