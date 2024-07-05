熱「暑」啦！6成企業支持放高溫假 58.6%願給高溫津貼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-05 10:07

炎炎夏日，熱浪來襲，全台各地持續飆高溫，勞資雙方又是如何看待「高溫假」或「高溫津貼」？yes123 求職網進行「夏日上工與消暑商機調查」，結果今 (5) 日出爐，有九成五勞工認為政府「應該訂定」高溫假制度，有近五成企業表態支持。九成七 (96.6%) 的人，平均每個月補貼，「至少」要有 2,338 元。

yes123 求職網調查顯示，每逢夏天 (6-8 月)，高達六成九 (68.6%) 的勞工透露，「有需要」到戶外工作；這其中又有 52.8% 表示，公司方面「沒有」主動提供預防高溫的措施。

此次調查更發現，回顧整個職涯，仍有 46.6% 的人透露，曾經「因為處理公務而曬傷過」；以及有 49.3% 的人透露，曾經「因為處理公務而中暑過」：這當中又有 31.1%，甚至因此「請假就醫或休養」。

不過假如勞工被要求「戶外高溫工作」，一天若以八小時計算，大家願意接受的「日薪」，平均至少要給 2,983 元，其中甚至有 13.4% 的人認為，要達到「五千塊 (含) 以上」起跳的薪酬水準

合計有 94.8% 的勞工認為，政府「應該訂定」高溫假制度，不過其中又分成：53.6% 支持「有行業與職務的限制」；41.2% 則支持「不分行業與職務」。

針對戶外工作部分，更有高達九成七 (96.6%) 的人，覺得「應該訂定」高溫津貼制度；平均每個月補貼，「至少」要有 2,338 元。

相較之下，雇主們又是如何看待的呢？該調查則顯示，合計有四成九 (48.9%) 的公司，「贊成」實施高溫假，其中又分成：44.3% 為「有行業與職務的限制」；僅 4.6% 為「不分行業與職務」。

同樣針對夏天戶外工作者，更有 58.6% 的企業表態，「願意」提供高溫津貼，不過每個月補助「上限」，平均落在 1,598 元；可惜換算下來，大約只有「勞方期望值」的 68.3%，也就是打「六八折」。

因此為了今年夏天工作時消暑，估計每月約至少增加 2,894 元的花費。因此若以「全體受僱就業者」928.6 萬人計算，一個月消費多 2,894 元，夏季共有三個月，預估上班族所創造的「消暑商機」，將上看 806 億元。

yes123 求職網發言人楊宗斌分析，雖然對於實施「高溫假」、「高溫津貼」，勞資雙方意見分歧。例如外場、外勤或業務人員，因為代表公司執行公務，有時為了企業形象，夏季繼續穿西裝、套裝上工，甚至需要打領帶。

因此站在照顧員工的立場，楊宗斌衷心建議老闆、主管，當室外溫度超過 35 度時，其實可以適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑。