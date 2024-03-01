〈ESG大趨勢〉台灣工程業首家 中鼎通過SBTi減碳目標驗證

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-01 10:43

台灣最大統包工程承攬商中鼎工程 (9933-TW) 今 (1) 日指出，中鼎依循「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）」正式通過近期（Near Term）與長期（Long Term）減碳目標與路徑的審查，符合《巴黎協定》控制全球平均升溫 1.5°C 目標，為台灣工程服務業首家通過此驗證，並期於 2050 達成淨零碳排目標。

中鼎工程指出，SBTi 為國際組織發起的淨零倡議，由 CDP、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、世界資源研究所（WRI）、世界自然基金會（WWF）以及全球商業氣候聯盟（We Mean Business Coalition）共同組成，要求企業制定及公佈符合科學標準的減碳目標，並透過審核流程確保目標的科學性和可行性。

中鼎指出，本次通過的審查中，中鼎以 2022 年的總碳排量為基準，設定 2030 年範疇一（直接排放）和範疇二（電力間接排放）的碳排量減量 45%，優於 SBTi 設定的減量 42%；同時，更積極推動永續供應鏈管理，設定範疇三「提供中鼎商品和服務」碳排量共占 71% 的供應商，於 2028 年前制定 SBTi 減碳目標，以期加速供應鏈減碳邁向淨零。