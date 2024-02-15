〈ESG大趨勢〉中鼎手握3469億元在建工程並蟬聯標普永續年鑑Top 1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-15 13:28

中鼎 (9933-TW) 今 (15) 日指出，為「台灣第一，全球百大」的統包工程承攬商，多年來以工程本業投入永續發展，優異成效榮獲國際永續評比機構標普全球（S&P Global）2024 年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2024）全球前 1% 最高榮譽肯定。

中鼎 2023 年度集團新簽約額 1,118 億元，並以 3,469 億元在建工程、1,035 億元營收，雙雙創下歷史新高

中鼎指出，此一評鑑結果，為全球營建工程業唯一獲此評級的企業，並以百分等級總分 86 分的亮眼成績，蟬聯產業最高分。

中鼎指出，標普永續年鑑為全球最具指標性的 ESG 評鑑，揭露道瓊永續指數（The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）對企業前一年度 ESG 表現的觀察與結果。2023 年評比對象，涵蓋了全球 62 大產業，約 9,400 家受評企業，最終僅有 759 家企業脫穎而出。

在公司治理面向，中鼎 2023 年度集團新簽約額 1,118 億，並以 3,469 億在建工程、1,035 億營收，雙雙創下歷史新高。在減碳策略的推動上，中鼎不僅「2030 年總部及辦公室據點淨零、2050 年生產據點淨零」目標，更積極帶動產業減排，全力推動永續供應鏈管理，成立「中鼎供應商淨零聯盟」，並每年舉辦「台灣永續工程論壇」，期能領航工程業界朝永續之路邁進。

在環境面向，中鼎在全球各地打造兼顧經濟與環境的「綠色工程」，協助業主達成節能減碳目標，更積極做出「綠色承諾」，已通過「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets nitiative, SBTi）審核減碳目標，以 1.5°C 目標設定減碳程，2030 年需較基準年 2022 年減量 45%，並於 2050 年達成淨零。在生物多樣性方面，中鼎訂定 2030 年營運據點達到無淨損失（No Net Loss, NNL）及符合零毀林標準（Zero Deforestation）、2050 年營運據點達到淨正向影響（Net Positive Impact, NPI）及價值鏈達到無淨損失與符合零毀林標準等目標；並參加對外倡議，成為全球首批自然相關財務揭露（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）先行者企業。

在社會面向，中鼎長期致力社會關懷，並對永續教育推動不遺餘力。對外，結合「中鼎教育基金會」與當地社區的力量，積極擴大社會影響力，推動包含永續工程教育、社會關懷、扶助公益組織、綠色消費、在地文化與生態議題、志工參與等；對內，實踐多元、平等與共融（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）的職場制度，舉辦多元文化活動與福利政策，讓同仁在中鼎大家庭中安心工作及成長。