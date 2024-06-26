中鼎集團得標全台最大公共工程海淡廠案預訂合約金額177億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 09:48

全台最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW)(26) 日指出，由母公司中鼎攜手旗下信鼎公司，聯手國際知名水務及固廢領域專業廠商蘇伊士（SUEZ），及宏華營造在海事工程的專業，共同得標「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」。本案日產水 10 萬噸，預計 2028 年完工，將成為全台公共工程首座大規模產水的海淡廠。

中鼎指出，「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」鄰近新竹南寮漁港，為政府於全台規劃 8 座萬噸級海淡廠中，優先執行的工程，合約金額新 177 億元，工程範圍涵括專案管理、設計、採購、建造及 15 年的操作維護。每年產製的 3000 萬噸淡化水，將直接併入自來水系統，供應民生使用並支援新竹地區高科技產業用水，以多元水源開發促進經濟發展，成為政府推動人工智慧島政策的一大助力。

中鼎深耕水資源領域 40 餘年並於全球打造無數「綠色工程」，為實踐淨零並維護生態，「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」案導入多項領先國際的海淡技術並優化製程。

「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」將透過大幅縮減開發面積、減少化學藥劑添加及污泥產生、設置太陽光電及能量回收再利用等方式，達成節電 17%、溫室氣體減排 16%（相當於 60 座大安森林公園的減碳量）等效益。針對民眾關心的鹵水（高濃度鹽水）排放，則透過創新的鹵水再利用及減排技術，每年減少 40 萬噸鹵水排放，並降低海水取用，友善海洋生態。

此外，為連結觀光漁港，廠區規劃融入 17 公里海岸線，並活化濱海空地打造渾然一體的觀光廊道，成為可供民眾休憩的節能低碳示範公園。而為促進海淡技術發展，本案將與陽明交大產學合作，進行二氧化碳於鹵水中反應提取礦物質等研究，以轉化為商業產品，實踐循環經濟、維護生態。