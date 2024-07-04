ING：聯準會2024年有降息3次的風險
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 19:50
ING 分析師警告稱，疲軟的經濟數據和疲軟的就業市場，可能導致聯準會在 2024 年 3 度降息，超出聯準會的預測和市場預期。
ING 表示：「ISM 服務業指數普遍疲軟，加上申請失業救濟人數上升，表明聯準會 9 月降息的情況正在落實到位。」 「聯準會暗示今年僅降息一次，市場普遍預期降息兩次，但我們仍然看到 2024 年降息三次的風險。」
本周公布的數據，尤其是「真正慘淡」的 6 月 ISM 服務業指數，跌至四年來的最低點，描繪了一幅令人擔憂的經濟降溫景象。
ING 指出，這低於所有華爾街個人預測，也是疫情以來這 4 年最糟糕的結果。
ING 強調了這些指標的重要性，並指出：「從歷史上看，這些指標一直是經濟週期變化的最佳先行指標，表明下行成長風險正在加劇。」
ING 表示，這項數據加上通膨放緩，強化了 9 月降息的理由。他們表示：「如果可以避免，聯準會不想引發經濟衰退，如果數據開始允許他們將政策調整到限制性稍微寬鬆的立場，我們認為他們會抓住這個機會。」
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