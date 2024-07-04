回溫！全球Q2電動車銷量比亞迪居首增速最快是「它」 美股上市車企表現最差

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-04 13:51

《巴隆周刊》報導，全球電動車銷量成長主要在今年第二季。作為業內重量級車廠，比亞迪在該季交車量年增 40.25% 至 98 萬 6720 輛，季增率 57.56%。海外銷量方面，比亞迪上月賣出 2 萬 6995 輛，約佔當月乘用車銷量的 8%，年增率達 156%，但較 5 月的 3 萬 7499 輛跟 11% 的佔比有所回落。

相較於比亞迪的穩健表現，特斯拉則在第二季帶給市場驚喜，44 萬 3956 輛交車量超過華爾街預期的 42 萬輛，居全球電動車市場之冠。接受 FactSet 調查的華爾街分析師則預測特斯拉今年交車量為 180 萬輛，與 2023 年基本持平。此外，特斯拉第二季產量為 41 萬 0831 輛，低於銷量意味著庫存減少，有望緩解降價壓力。特斯拉上月在中國市場銷量年增 7% 至 5.9 萬輛。

特斯拉在週一 (1 日) 還推出最高 5 年零利率貸款方案，吸引客戶在 8 月前購車。

至於蔚來 (09866-HK)(NIO-US) 、小鵬 (09868-HK)(XPEV-US) 和理想 (02015-HK)(LI-US) 等三家新勢力車廠，今年第二季交車量年增約 47% 至 19 萬 6161 輛，其中理想交車量年增 25.48% 至 10 萬 8581 輛，季增率 35.05%。在 L6 上市和門市效率提升的雙重作用下，理想在今年第二季重回中國新勢力品牌銷量榜首。

蔚來第二季增速則居三家新勢力車廠之冠，分別年增與季增 143.93% 和 90.91%，交車量為 5 萬 7373 輛，小鵬交車量則為 3 萬 207 輛，分別年增與季增 30.17% 和 38.43%。

「蔚小理」之外，賽力斯 (601127-CN) 、極氪 (ZK-US) 和零跑 (09863-HK) 第二季表現也十分亮眼，年增率分別高達 327.45%、100.05% 和 56.76%，超過理想和小鵬，主要動力分別來自 AITO 問界系列、極氪 001，以及零跑 C10 和 C11。

值得一提的是，小米打造的 SU7 的 6 月交車量超過 1 萬輛，累計銷量逾 2 萬 5688 輛，小米預估 7 月 SU7 交車量持續破萬，今年保底交車 10 萬輛，衝刺 12 萬輛目標。

然而，受市場信心不足、聯準會 (Fed) 延後降息等諸多不確定性因素影響，今年上半年新能源汽車類股表現兩極，在美股和港股上市的股價普遍疲軟，在 A 股上市的兩家車廠則有所上漲。比亞迪在港股和 A 股的本益比僅 20 倍左右，遠低於特斯拉約 50 倍，後者週三 (3 日) 在美股收高 6.54% 至每股 246.39 美元，連續第 7 個交易日上漲，幾乎收復今年失土。

另一家在 A 股走漲的電動車廠則是賽力斯。憑借銷量快速成長跟華為概念股的東風，賽力斯在 2 月暴漲 62%。賽力斯週三也表示打算斥資人民幣 25 億元收購問界商標及相關專利，華為則回應稱將繼續支持賽力斯造好問界、賣好問界。