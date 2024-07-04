碳交所攜手CFA簽署MOU 共同推動綠色金融人才培育

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-04 16:59

碳交所今 (4) 日攜手 CFA 協會簽署合作備忘錄，共同推動綠色金融人才的培育，碳交所總經理田建中表示，藉由引進 CFA 協會的專業知識、國際規範，提升台灣永續金融的人才與國際接軌。

CFA 協會指出，旗下的 ESG 投資證照，目前全球約有 5.8 萬人報考，通過率約 7 成。台灣在 2021 年時引進線上考試，約有 300 人報考，其中有 149 位通過考試並取得證照。CFA 表示，該證照可以幫助報考人奠定 ESG 因素的基礎知識，並將 ESG 整合進投資決策中。

CFA 協會進一步提到，此 ESG 投資證照在全球的金融市場也頗受重視，也受到多國的支持，香港、新加玻有政府專案補助考照及課程費用，英國、澳洲、加拿大、印度等地則有當地金融證照轉換的相關規定。

台灣目前雖有 149 位持證者，但仍較國際腳步慢，田建中表示，人才培育是永續轉型重要的一環，期望簽署 MOU 後，可以加速綠色金融的人才培育，並建立正確的 ESG 投資觀念與規範。