〈碳權交易〉碳交所推出巴拉圭植樹造林專案 首批綠碳上架
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-02 13:21
碳交所 6 月中上架第二批國際碳權，為緬甸紅樹林藍碳專案，再推出巴拉圭植樹造林專案，為碳交所首個上架的綠碳專案。碳交所表示，藍碳及綠碳專案，可應用於 ISO 14068-1 碳中和等國際標準，也與國際自願性碳市場趨勢相符。
碳交所說明，巴拉圭有高比例的土地用於畜牧業和大豆種植，森林經營和保育方面的法規與技術尚不成熟，因此碳權專案的支持對於森林保護和推動減碳發展至關重要，且巴拉圭為臺灣友邦，引進當地碳權深具意義。本次上架的專案在巴拉圭東部進行植樹造林，使用造林和重新造林之方法學，符合 4 項聯合國永續發展指標。
碳交所表示，5 月美國科技大廠包括 Google(GOOG-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Salesforce 宣布成立共生聯盟 (Symbiosis Coalition)，主要目標主要有二，首先是承諾在 2030 年簽訂 2000 萬噸高品質的自然為本移除類碳權採購合約，初期將著重於造林、重新造林和植被恢復計畫 (ARR) 和紅樹林復育專案。第二，由於自然類型專案非常複雜，聯盟將為採購該等類型專案建立品質標準。
碳交所表示，會員已可於碳交所國際碳權交易平台查詢此次專案相關資訊，即日起可在平台上下單購買，碳交所將持續推出多元類型碳權專案，協助產業達成淨零轉型之目標。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- SBTi擬開放企業用碳權抵減範疇三 碳交所田建中：碳權需求將顯著成長
- 證券F4搶入列！期交所購得1350公噸國際碳權 將抵換2023年碳排
- 第2批國際碳權來了！碳交所6/13推藍碳專案1萬噸
- 碳交易辦法8/15上路 9月底上架完成國內碳權首筆交易
鉅亨號貼文看更多
下一篇