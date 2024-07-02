〈碳權交易〉碳交所推出巴拉圭植樹造林專案 首批綠碳上架

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-02 13:21

碳交所 6 月中上架第二批國際碳權，為緬甸紅樹林藍碳專案，再推出巴拉圭植樹造林專案，為碳交所首個上架的綠碳專案。碳交所表示，藍碳及綠碳專案，可應用於 ISO 14068-1 碳中和等國際標準，也與國際自願性碳市場趨勢相符。

碳交所說明，巴拉圭有高比例的土地用於畜牧業和大豆種植，森林經營和保育方面的法規與技術尚不成熟，因此碳權專案的支持對於森林保護和推動減碳發展至關重要，且巴拉圭為臺灣友邦，引進當地碳權深具意義。本次上架的專案在巴拉圭東部進行植樹造林，使用造林和重新造林之方法學，符合 4 項聯合國永續發展指標。

碳交所表示，5 月美國科技大廠包括 Google(GOOG-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Salesforce 宣布成立共生聯盟 (Symbiosis Coalition)，主要目標主要有二，首先是承諾在 2030 年簽訂 2000 萬噸高品質的自然為本移除類碳權採購合約，初期將著重於造林、重新造林和植被恢復計畫 (ARR) 和紅樹林復育專案。第二，由於自然類型專案非常複雜，聯盟將為採購該等類型專案建立品質標準。