〈碳權交易〉碳交易辦法8/15上路 9月底上架完成國內碳權首筆交易

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-01 17:14

環境部今（１）日發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」（碳交易辦法），將於 8 月 15 日正式上路，環境部承諾該辦法預計 6 月底公布的 KPI 已達標，碳交所建置的碳交易及拍賣平台可望於 9 月底上架商品，使整個碳交易制度正式完備，完成國內第一筆碳權交易。

環境部指出，該辦法僅適用國內碳權，即現行「自願減量專案」以及早期的抵換專案、先期專案等官方核發的減量額度，但不包含國外碳權。為確保資訊透明，定價交易及拍賣分別須公開閱覽 14 天及 28 天，期滿才能交易；環境部也有權訂定交易價格上下限，避免市場操作，是以法規上路到平台正式運轉，尚需一段時間調整。

原定最快今年 2 月上路的碳交易辦法，加上碳交所還要建置系統，即使法規在 8 月中上路，氣候變遷署副署長黃偉鳴預估最快第一筆國內碳權上架時間點最快在九月底，他強調，碳權買賣僅是多元減碳工具中的一環，碳交易機制必須按部就班，逐步踏實。

環境部長彭啟明在 520 上任後的記者會與立法院業務報告，即承諾碳交易相關辦法預計今年 6 月底發布，國內碳交易及拍賣平台於 9 月 底上路，如今該辦法已如期發布，國內第一筆碳交易亦可望按進度完成。

黃偉鳴指出，為促使國內減量額度的交易、拍賣及使用註銷等過程能公開透明，便於公眾檢視事業的具體減量情形，並避免交易過程中出現炒作、涉及其他商業利益的操作或產生交易爭議等問題，本辦法明定減量額度在持有、交易或拍賣、成交及使用註銷等各個階段相關規範，於今（113）年 8 月 15 日施行。

首先是全國惟一的交易平台：環境部委託碳交所設置交易平台，供事業進行減量額度之交易或拍賣，禁止一般民間單位提供平台從事減量額度之仲介、代銷或買賣業務，以集中管理減量額度買賣市場，強化交易安全並避免事業上當受騙。

減量額度以 1 公噸二氧化碳當量為單位，且每單位均有足供辨識其種類、專案類型及監測期間等資訊的編碼，確保減量額度從取得、交易或拍賣後移轉及使用註銷過程之效力。另交易及拍賣相關資訊，如專案名稱、減量措施、減量額度數量、編碼及其監測期間、交易價格、買賣雙方事業名，將公開於交易平台供各界檢視與查詢，有效避免漂綠疑慮。

黃偉鳴表示，該交易辦法制定「定價交易」、「協議交易」及「拍賣」等三種方式，讓事業依其減量額度性質、銷售策略、利潤收益等考量，選擇最有利方式進行。但先期專案屬溫管法施行前之減量措施，僅得以協議交易方式進行，而不會於碳交所進行交易或拍賣。

黃偉鳴指出，可參與交易或拍賣的賣方為已執行抵換專案、先期專案或自願減量專案並持有減量額度之事業；而依氣候法第 26 條規定用途的事業為買方，並不開放予個人；此外，減量額度經過交易或拍賣後，由環境部移轉且移轉僅限 1 次，而交易的 5% 手續費一律由買方支付，以確保市場穩定。