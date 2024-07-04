基米下半年營收逐季成長 2025下半年申請上市櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-04 19:12

基米 (4195-TW) 總經理江俊奇今 (4) 日表示，持續看好 LDTs 服務以及 NGS 業務需求增加，加上新增的 Thermo 獨家代理新品與 CDMO 的業績挹注，相關產品訂單能見度高，下半年營收可望逐季成長，營運也將優於上半年，預計明年下半年申請上市櫃。

江俊奇指出，衛福部 5 月提供癌症患者次世代基因檢測 (NGS) 健保補助，由於執行單位必須是衛福部列冊登錄的精準醫療分子檢測實驗室 (LDTs)，帶動國內 NGS 服務兩大市場商機，包含 LDTs 實驗室的建置與 NGS 設備的需求，以及推升高階基因檢測需求。

基米目前已取得並開始提供 2 項 LDTs 列冊服務，包括 SMA 與 X 染色體脆折症。今年初再提出 5 項 LDTs 申請案，包含癌症篩檢診斷、治療、預後，以及代謝遺傳與罕見基因檢測等，瞄準高階基因檢測市場。目前書審通過，後續將進行實地查核及審議小組審查等程序。

此外，基米今年獨家引進國際領導品牌 Thermo Fisher 的實驗室系列 (LPD) 部分產品，如低溫與超低溫冷凍庫、無菌操作台、CO2 培養箱以及生物安全櫃 (BSC) 等，都是提供客戶建置 LDTs 實驗室所需的相關設備與試劑耗材。

基米進一步指出，因應再生醫療雙法的通過，推升 CDMO 及 GMP 廠需求增加，多家業者積極擴廠，同步帶動 LPD 產品線的訂單成長快速，並於 6 月陸續出貨，受惠市場需求暢旺，目前訂單能見度高。