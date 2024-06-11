〈碳權交易〉第2批國際碳權來了！碳交所6/13推藍碳專案1萬噸

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-12 19:03

碳交所去年 12 月上架首批國際碳權後，碳交所 5 月底與國際碳權核發機構 Verra 簽署 MOU，攜手推動台灣自願性碳市場，將於明 (13) 日推出首個 Verra 碳權專案「緬甸紅樹林藍碳專案」，此批藍碳專案為 1 萬噸，同時為碳交所第一個自然為本以及移除類型專案。

碳交所指出，會員可在碳交所國際碳權交易平台查詢藍碳專案相關資訊，6 月 13 日起可在平台上下單購買。碳交所也將持續推出高品質的自然碳權專案，6 月底預計將推出綠碳專案，滿足企業不同類型的碳權需求。

碳交所說明，根據研究顯示，紅樹林固碳量為熱帶森林的 3 至 5 倍，而紅樹林主要分布在熱帶及亞熱帶國家，與當地社區發展緊密關聯，因此藍碳專案通常兼具永續發展及生物多樣性多項共同效益，常被國際碳權市場視為高品質的專案類型。

緬甸擁有全世界紅樹林面積 4.4%，是全球紅樹林面積第八大的國家，然而，該國目前僅 3% 的紅樹林位於保護區內，導致紅樹林迅速退化及流失。

碳交所提到，此次上架的緬甸紅樹林藍碳專案，透過社區紅樹林復育及種植，除減碳效益外，同時達成 9 項聯合國永續發展目標，包含提供當地村民工作、豐富漁業及林業資源、提供社區基礎建設、減少沿海地區自然災害侵襲等，改善當地生計、增進生物性，進而促進社區的永續發展。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會 (IPCC) 報告，碳移除在實現全球氣候目標方面扮演著關鍵角色。許多國際大廠已經提出淨零承諾並投入碳移除解決方案。

碳交所以蘋果 (AAPL-US) 為例，蘋果承諾在 2030 年實現整體碳足跡的碳中和，其計劃以 2015 年為基準，減少 75% 的範疇 1 至範疇 3 溫室氣體排放，並通過投資高品質碳移除專案來抵銷剩餘的排放量。基於此，蘋果已成立相關基金，專注在碳移除自然解決方案。