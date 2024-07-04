〈ETF成分股調整〉00918換股12進12出 電子占近6成 金融傳產比重升
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 10:30
臺灣指數公司公布大華優利高填息 30(00918-TW) 追蹤指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息 30 指數」新成分股，於今 (4) 日正式生效，本次共增 / 刪 12 檔成分股，大華優利高填息 30 經理人郭修誠表示，新成分股調整後，電子類股的比重將近 6 成，值得注意的是金融股與傳產股的比重提高，類股更加分散，最新成分股之歷史平均填息率高達 93%。
00918 新增納入成分股分別為亞泥 (1102-TW)、東陽 (1319-TW)、華碩 (2357-TW)、漢唐 (2404-TW)、開發金 (2883-TW)、兆豐金 (2886-TW)、信邦 (3023-TW)、緯創 (3231-TW)、大聯大 (3702-TW)、力成 (6239-TW)、億豐 (8464-TW)、寶成 (9904-TW)。
刪除成分股分別為正新 (2105-TW)、三陽工業 (2206-TW)、鴻海 (2317-TW)、致茂 (2360-TW)、神基 (3005-TW)、台勝科 (3532-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、世界 (5347-TW)、中租 - KY(5871-TW)、頎邦 (6147-TW)、和潤企業 (6592-TW)、南電 (8046-TW)。
仔細觀察本次成分股調整，郭修誠指出，有多檔個股是因為價格漲高而遭剔除，或是市值掉出前 150 大。至於納入的個股，是透過指數原則，從流動性、企業獲利狀況、股利率優以及過去至多 15 次的填息紀錄進行篩選，精選出 30 檔高股息且高填息的成分股，以個別成分股權重不超過 8% 進行分散佈局。
展望後市，郭修誠表示，全球進入新資本支出的超級循環，預計未來十年，創新的資本支出將會帶來每年 2.5 兆美金的額外增長。這些新資本支出包含因應 AI 進化、氣候變遷、人口結構改變、地緣政治與基礎建設升級等而生，而台灣廠商中有不少具盈餘成長的高股息個股散落其中。透過 ETF 一次掌握多家企業，不但可以降低研究個股的時間，也能讓資產更有效的分布，不錯過任何產業趨勢。
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