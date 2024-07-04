〈ETF成分股調整〉00918換股12進12出 電子占近6成 金融傳產比重升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 10:30

臺灣指數公司公布大華優利高填息 30(00918-TW) 追蹤指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息 30 指數」新成分股，於今 (4) 日正式生效，本次共增 / 刪 12 檔成分股，大華優利高填息 30 經理人郭修誠表示，新成分股調整後，電子類股的比重將近 6 成，值得注意的是金融股與傳產股的比重提高，類股更加分散，最新成分股之歷史平均填息率高達 93%。

仔細觀察本次成分股調整，郭修誠指出，有多檔個股是因為價格漲高而遭剔除，或是市值掉出前 150 大。至於納入的個股，是透過指數原則，從流動性、企業獲利狀況、股利率優以及過去至多 15 次的填息紀錄進行篩選，精選出 30 檔高股息且高填息的成分股，以個別成分股權重不超過 8% 進行分散佈局。