〈陸港盤後〉 市場信心低迷 A股三大指數走低
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 16:30
中國 A 股市場三大指數周四（4 日）收盤齊跌，滬指跌 0.83%，兩市成交金額不到人民幣（下同）6,000 億元。
滬指周四收盤跌 0.83% 報 2,957.57 點，深證成指跌 0.99% 報 8,673.83 點，創業板指跌 0.78% 報 1,647.22 點。兩市成交額合計 5,831 億元。
房地產、旅遊、環保、半導體類股走低，醫藥、釀酒、有色、券商、汽車等族群下跌。
香港恒生指數周四收盤漲 0.28%，報 18,028.28 點，恒生科技指數漲 0.63%，報 3,649.67 點。
對於當前市場，國盛證券表示，近期經濟數據疲軟，市場信心有所弱化，資金觀望氛圍濃厚，導致行情表現低迷，但政策呵護態度積極，投資人可關注短期市場修復機會。弱勢行情中，國企背景、基本面較好的超跌個股，受資金關注機會較大。
萬聯證券指出，當前 A 股市場盈利預期有望回升，投資人的信心仍待改善，估值性價比較高。建議投資人關注：1）科技成長板塊景氣有所回暖，反彈回升動能積蓄；2）在市場信心修復階段，競爭優勢突出、業績預期向好的優質龍頭，獲資金青睞。
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