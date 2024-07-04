〈陸港盤後〉 市場信心低迷 A股三大指數走低

對於當前市場，國盛證券表示，近期經濟數據疲軟，市場信心有所弱化，資金觀望氛圍濃厚，導致行情表現低迷，但政策呵護態度積極，投資人可關注短期市場修復機會。弱勢行情中，國企背景、基本面較好的超跌個股，受資金關注機會較大。

萬聯證券指出，當前 A 股市場盈利預期有望回升，投資人的信心仍待改善，估值性價比較高。建議投資人關注：1）科技成長板塊景氣有所回暖，反彈回升動能積蓄；2）在市場信心修復階段，競爭優勢突出、業績預期向好的優質龍頭，獲資金青睞。