遭外商控涉侵害智慧財產權案 光學股王大立光有話說

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-22 16:09

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 遭外商指控涉嫌侵害其光學校正軟體智慧財產權，雙方和解不成，並且媒體報導台北地檢署 4 月依違反《著作權法》與詐欺等罪起訴大立光、研發總處長及相關 10 多人，預計在本月底開庭，大立光今 (22) 日發表聲明指出，自事件爭議起，大立光秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時也始終全力配合檢調單位一切偵查作為。

同時，大立光也強調，大立光已全面檢討並重新審視現行內控流程，加強員工教育訓練，提升每位員工對於智財權的了解及重視，以避免再有類似爭議。

大立光今天發出聲明如下：

本公司於 2023 年 3 月間接獲地檢署通知後始知悉此事件相關爭議。然本公司自獲知此事件起，即主動聯繫此事件之外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時亦始終全力配合檢調單位一切偵查作為。

然而，儘管本公司與系爭軟體台灣獨家代理商業已建立多年合作關係，持續購買系爭軟體授權，本件爭議本可在澄清誤會後以商業途徑化解糾紛。殊料，外國原廠竟寧可摒棄雙方既有溝通管道，逕行提出刑事告訴，其後更有不明人士向媒體不實爆料，企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向本公司施壓。本公司對此事件如此意外之發展，深感不解與遺憾。

對於此事件偵查期間，屢有不明人士向媒體爆料不實內容，多次以匿名郵件搭配檢調偵查或談判進程對本公司及人員進行恐嚇及威脅，本公司於此嚴厲譴責。不管有心人士來自何方，所圖為何，其蓄意打擊本公司商譽與營運，本公司當會採取一切法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。